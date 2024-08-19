Львівську фірму, що займається продажем продуктів, викрили на несплаті понад 4 мільйонів гривень податків

На етапі проведення досудового розслідування бухгалтер визнав свою вину.

Бюро економічної безпеки на Львівщині забезпечило відшкодування 4,2 млн грн завданих державі збитків. Про це повідомляє БЕБ.

Вказується, що 4,2 млн грн податків, які не сплатила компанія, що займається продажем продуктів харчування. Підприємство зареєстроване та перебуває на податковому обліку в Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області.

Слідством встановлено, що бухгалтер компанії відобразив у фінансовій та податковій звітності товариства понад 23 млн грн не повернутої в строки поворотної фінансової допомоги. Її невключення до «Інших доходів» дало можливість занизити податок на прибуток та податок на додану вартість на 4,2 млн грн.

На етапі проведення досудового розслідування бухгалтер визнав свою вину. Збитки завдані державі відшкодовано в повному обсязі. Особі повідомлено про підозру ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.

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