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Що святкують 13 вересня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:10, 13 вересня 2024
13 вересня святкують День перукаря та Міжнародний день шоколаду.
Що святкують 13 вересня та які пам’ятні події сталися цього дня
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У п’ятницю, 13 вересня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні відзначають Міжнародний день шоколаду. Ідея святкування виникла у Франції 1995 року, і від того часу свято набуло популярності в багатьох країнах світу.

13 вересня обрано на честь дня народження Мілтона Херші, засновника першої американської шоколадної компанії Hershey’s. 

Також 13 вересня День перукаря. Професія перукаря має давню історію. У Стародавньому Єгипті перукарі виготовляли перуки та фарбували волосся хною і басмою. У Середньовіччі цирульники не тільки стригли волосся, але й виконували медичні процедури.

Крім цього, сьогодні - День позитивного мислення. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Корнилія.

Пам’ятні події:

  • 1776 рік — засноване місто Дніпро;
  • 1788 рік — Нью-Йорк проголошений столицею США;
  • 1848 рік — у Львівському університеті створена кафедра української мови;
  • 1902 рік — у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину;
  • 1922 рік — у Смірні під час різанини греків та вірмен турецькою армією почалася велетенська пожежа, що тривала кілька днів і зруйнувала християнську частину міста;
  • 1960 рік — у США відбувся перший симпозіум біоніків;
  • 1960 рік — президент США Двайт Ейзенгавер підписав указ про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні;
  • 1968 рік — Албанія вийшла з Організації Варшавського договору;
  • 1989 рік — в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва;
  • 1993 рік — підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії.

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