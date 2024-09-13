Водій зобов’язаний стежити за технічним станом транспортного засобу, — констатував суд у справі про потрійну ДТП

Водій вантажівки не встиг вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого сталася ДТП, в якій транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу представника, подану в інтересах 22-річного жителя Волинської області на постанову місцевого суду, якою його довірителя визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє пресслужба суду.

В апеляційній скарзі адвокат вказав, що дорожньо-транспортна пригода виникла у зв’язку з відмовою гальмівної системи транспортного засобу, яка була у справному стані на момент початку керування, тому інкриміноване його довірителеві правопорушення не доведене належними і допустимими доказами. З огляду на це оскаржувану постанову слід скасувати, а провадження у справі закрити.

Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні апеляційної скарги, вважаючи рішення суду попередньої інстанції законним та обґрунтованим.

Із матеріалів справи відомо, що дорожня аварія за участі апелянта сталася на автодорозі М-06 Київ-Чоп, який перебував за кермом УРАЛ 4320. Водій вантажівки не встиг вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху та дистанції, внаслідок чого наздогнав транспортний засіб «IVEKO Trakker AD 4320», який рухався попереду. Цей автомобіль по інерції в’їхав у вантажівку КРАЗ 6322, який також рухався попереду. Через потрійне зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а їх власники — матеріальні збитки.

Учасники ДТП без зауважень підписали схему дорожньо-транспортної пригоди, складеної працівниками патрульної поліції на місці зіткнення. Характер пошкоджень транспортних засобів і механіка їх виникнення, письмові пояснення учасників аварії підтверджують вину саме 22-річного водія УРАЛ 4320.

Безпідставними є твердження представника апелянта про те, що гальмівна система ваговоза була справною, а відмовила вже під час руху, оскільки згідно з положеннями ПДР України саме на водієві лежить обов’язок щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і стеження за технічним станом транспортного засобу, яким він керує.

Більше того, аби винуватець потрійної ДТП дотримувався безпечної швидкості руху та дистанції, стежив за дорожньою обстановкою, особливостями вантажу, що перевозився, він зміг би вчасно загальмувати й уникнути зіткнення з вантажівкою, що рухалася попереду, а та, у свою чергу, інерційно не наздогнала б КРАЗ, що їхав перед нею.

Оскільки Рівненський апеляційний суд залишив оскаржувану постанову місцевого суду без змін, притягнутому до адміністративної відповідальності водієві доведеться сплатити штраф згідно з санкцією ст. 124 КУпАП — 850 гривень.

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