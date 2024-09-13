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Водитель обязан следить за техническим состоянием транспортного средства, — констатировал суд по делу о тройном ДТП

10:28, 13 сентября 2024
Водитель грузовика не успел вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего произошло ДТП, в котором транспортные средства получили механические повреждения.
Водитель обязан следить за техническим состоянием транспортного средства, — констатировал суд по делу о тройном ДТП
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Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу представителя, поданную в интересах 22-летнего жителя Волынской области на постановление местного суда, которым его доверитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В апелляционной жалобе адвокат указал, что ДТП возникло в связи с отказом тормозной системы транспортного средства, которая была в исправном состоянии на момент начала управления, поэтому инкриминируемое его доверителю правонарушение не доказано надлежащими и допустимыми доказательствами. Учитывая это, обжалуемое постановление следует отменить, а производство по делу закрыть.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, считая решение суда предыдущей инстанции законным и обоснованным.

Из материалов дела известно, что дорожная авария с участием апеллянта произошла на автодороге М-06 Киев-Чоп, который находился за рулем УРАЛ 4320. Водитель грузовика не успел вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки, не выбрал безопасной скорости движения и дистанции, в результате чего транспортное средство «IVEKO Trakker AD 4320», которое двигалось впереди. Этот автомобиль по инерции въехал в грузовик КРАЗ 6322, который также двигался впереди. Из-за тройного столкновения транспортные средства получили механические повреждения, а их владельцы — материальный ущерб.

Участники ДТП без замечаний подписали схему ДТП, составленную работниками патрульной полиции на месте столкновения. Характер повреждений транспортных средств и механика их возникновения, письменные объяснения участников аварии подтверждают вину именно 22-летнего водителя УРАЛ 4320.

Безосновательны утверждения представителя апеллянта о том, что тормозная система тяжеловоза была исправной, а отказала уже во время движения, поскольку согласно положениям ПДД Украины именно на водителе лежит обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения и слежке за техническим состоянием транспортного средства, которым он управляет.

Более того, чтобы виновник тройного ДТП соблюдал безопасную скорость движения и дистанции, следил за дорожной обстановкой, особенностями перевозимого груза, он смог бы вовремя затормозить и избежать столкновения с двигавшимся впереди грузовиком, а и, в свою очередь, инерционно не надолго. б КРАЗ, ехавший перед ней.

Поскольку Ровенский апелляционный суд оставил обжалованное постановление местного суда по-прежнему, привлеченному к административной ответственности водителю придется уплатить штраф согласно санкции ст. 124 КУоАП – 850 гривен.

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