OpenAI готовится к запуску новой модели искусственного интеллекта Strawberry с улучшенным качеством ответов

Strawberry ориентирована на предоставление подробных и обоснованных ответов.

OpenAI в ближайшее время запустит новую модель искусственного интеллекта Strawberry, ориентированную на предоставление детальных и обоснованных ответов. Об этом пишет Android Authority.

Новая модель должна стать значительным шагом вперед в развитии ИИ, поскольку большинство существующих моделей предпочитают скорость ответов, тогда как Strawberry сосредоточена на глубине понимания.

Эта модель OpenAI будет давать ответы через 10-20 секунд по сравнению с другими, которые работают быстрее. Благодаря такому подходу ИИ сможет избегать ошибок и предоставлять более четкие и продуманные ответы на задачи, требующие сложного анализа.

Новая модель, вероятно, будет использоваться для математических расчетов, программирования и решения бизнес-задач, в частности, в разработке маркетинговых стратегий.

OpenAI ожидает, что Strawberry расширит возможности пользователей платформы, а его хотят сделать отдельным продуктом.

Ожидается, что модель будет интегрирована в платформу ChatGPT, но сможет функционировать как отдельное предложение по собственной структуре ценообразования.

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