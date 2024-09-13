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OpenAI готується до запуску нової моделі штучного інтелекту Strawberry з покращеною якістю відповідей

09:36, 13 вересня 2024
Strawberry орієнтована на надання детальних і обґрунтованих відповідей.
OpenAI готується до запуску нової моделі штучного інтелекту Strawberry з покращеною якістю відповідей
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OpenAI найближчим часом запустить нову модель штучного інтелекту Strawberry, яка орієнтована на надання детальних і обґрунтованих відповідей. Про це пише Android Authority.

Нова модель має стати значним кроком вперед у розвитку ШІ, оскільки більшість існуючих моделей надають перевагу швидкості відповідей, тоді як Strawberry зосереджена на глибині розуміння.

Ця модель OpenAI надаватиме відповіді через 10-20 секунд, у порівнянні з іншими, які працюють швидше. Завдяки такому підходу ШІ зможе уникати помилок і надавати більш чіткі та продумані відповіді на завдання, які потребують складного аналізу.

Нова модель, ймовірно, використовуватиметься для математичних розрахунків, програмування та вирішення бізнес-завдань, зокрема в розробці маркетингових стратегій. 

OpenAI очікує, що Strawberry розширить можливості користувачів платформи, а ще його хочуть зробити окремим продуктом.

Очікується, що модель буде інтегрована у платформу ChatGPT, але зможе функціонувати як окрема пропозиція з власною структурою ціноутворення.

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