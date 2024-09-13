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Что празднуют 13 сентября и какие памятные события произошли в этот день

10:10, 13 сентября 2024
13 сентября отмечают День парикмахера и Международный день шоколада.
Что празднуют 13 сентября и какие памятные события произошли в этот день
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В пятницу, 13 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня отмечают Международный день шоколада. Идея празднования возникла во Франции в 1995 году, и с тех пор праздник приобрел популярность во многих странах мира.

13 сентября избран в честь дня рождения Милтон Херши, основатель первой американской шоколадной компании Hershey's.

Также 13 сентября День парикмахера. Профессия парикмахера имеет давнюю историю. В Древнем Египте парикмахеры производили парики и красили волосы хной и басмой. В Средневековье цирюльники не только стригли волосы, но и выполняли медицинские процедуры.

Кроме этого, сегодня – День положительного мышления. Верующие чтят память святого священномученика Корнилия.

Памятные события:

  • 1776 год — основан город Днепр;
  • 1788 год — Нью-Йорк провозглашен столицей США;
  • 1848 год — во Львовском университете создана кафедра украинского языка;
  • 1902 год — в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления;
  • 1922 год — в Смирне во время резни греков и армян турецкой армией начался гигантский пожар, продолжавшийся несколько дней и разрушивший христианскую часть города;
  • 1960 год — в США состоялся первый симпозиум биоников;
  • 1960 год — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне;
  • 1968 год — Албания вышла из Организации Варшавского договора;
  • 1989 год — в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева;
  • 1993 год — подписано соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии.

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