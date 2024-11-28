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Споживачі можуть подати спрощену заяву на призначення субсидії – як це зробити онлайн

21:16, 28 листопада 2024
Через вебпортал електронних послуг ПФУ подано вже більш як 9 тисяч спрощених заяв від початку дії експериментального проєкту.
Споживачі можуть подати спрощену заяву на призначення субсидії – як це зробити онлайн
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Споживачі мають змогу подати спрощену заяву на житлову субсидію онлайн. Так, від початку дії в Україні експериментального проєкту з оформлення житлової субсидії вже подано більш як 9 тисяч спрощених заяв, майже всі – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як це зробити пояснили у Пенсійному фонді:

  1. Заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
  2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі “Комунікації з ПФУ“ обираємо опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу“.
  3. У вікні, що з’являється, натискаємо кнопку “Продовжити”.
  4. У наступному полі обираємо опцію “Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом”.
  5. Заповнюємо онлайн-форму заяви: вказуємо загальну інформацію про особу, яка подає заяву (у т.ч. паспортні та адресні дані), зазначаємо реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додаємо інформацію про членів домогосподарства.
  6. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України за допомогою опції “Додати файл”, за бажанням та за наявності, додаємо скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання – копію договору оренди, довідку ВПО).
  7. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, зазначаємо спосіб, в який вас має бути поінформовано про прийняте рішення, та натискаємо кнопку “Сформувати заяву”.
  8. Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.
  9. З результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись у розділі “Мої звернення” – “Статус звернення”.

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ПФУ субсидія

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