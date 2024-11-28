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Потребители могут подать упрощенное заявление на назначение субсидии – как это сделать онлайн

21:16, 28 ноября 2024
Через веб-портал электронных услуг ПФУ подано уже более 9 тысяч упрощенных заявлений от начала действия экспериментального проекта.
Потребители могут подать упрощенное заявление на назначение субсидии – как это сделать онлайн
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Потребители могут подать упрощенное заявление на жилищную субсидию онлайн. Так, с начала действия в Украине экспериментального проекта по оформлению жилищной субсидии уже подано более 9 тысяч упрощенных заявлений, почти все через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как это сделать объяснили в Пенсионном фонде:

  1. Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
  3. В появившемся окне нажимаем кнопку “Продолжить”.
  4. В следующем поле выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
  5. Заполняем онлайн-форму заявления: указываем общую информацию о лице, подающем заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указываем реквизиты банковского счета (в формате ІВАN), добавляем информацию о членах домохозяйства.
  6. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавляем сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту проживания – копию договора аренды, справку ВПЛ).
  7. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, указываем способ, в который вы должны быть проинформированы о принятом решении, и нажимаем кнопку “Сформировать заявление”.
  8. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
  9. С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

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ПФУ субсидия

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