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Runway презентувала Gen-4 — нову модель штучного інтелекту для стабільних і реалістичних відео

16:01, 1 квітня 2025
Всього за кілька коротких запитів користувачі можуть отримати відео з кінематографічною якістю.
Runway презентувала Gen-4 — нову модель штучного інтелекту для стабільних і реалістичних відео
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Стартап Runway представив нову модель AI для створення відео – Gen-4. Про це повідомляє TechCrunch.

Модель вирішує одну з головних проблем у генерації відео за допомогою ШІ: забезпечення стабільності персонажів та об'єктів через різні сцени. Gen-4 здатна створювати сталі образи героїв, локацій і предметів, зберігаючи цілісність середовища та відтворюючи елементи з різних кутів і позицій.

Користувачі можуть завантажити зображення персонажа та описати бажану композицію чи кадр.

«Gen-4 здатна використовувати візуальні посилання разом з інструкціями для створення нових зображень і відео, зберігаючи стиль, об'єкти, локації та інше без потреби в додатковому налаштуванні чи навчанні», — йдеться в блозі компанії.

Модель також може забезпечувати стабільність персонажів при зміні освітлення та створювати реалістичну фізику в кадрі. Розробники зазначили, що для тренування моделі було використано великий обсяг відеоматеріалів, але джерела даних залишаються конфіденційними, аби зберегти конкурентні переваги.

За словами Runway, Gen-4 є важливим кроком вперед у здатності візуальних генеративних моделей відтворювати фізику реального світу. Система дає можливість користувачам розміщувати об'єкти та персонажів у різних точках простору, зберігаючи логічну послідовність.

Що відомо про Gen-4:

Чіткість і фотореалістичність: новий ШІ забезпечує високий рівень деталізації в кожному кадрі, точно передаючи як сцени, так і зовнішність персонажів;

Плавна динаміка руху: відео виглядає майже так само, як зняте справжньою камерою — жодної «ломаності» чи розмиття;

Інтеграція реальних об’єктів: достатньо завантажити фотографію предмета — і він миттєво з’явиться у віртуальній сцені;

Точність виконання запитів: платформа краще розпізнає текстові та візуальні інструкції, забезпечуючи природну цілісність відео, ніби воно зняте одним дублем;

Редагування за принципом «шарів»: кожна сцена — як окремий шар у Photoshop. Це дозволяє незалежно змінювати елементи без впливу на всю композицію;

Створення роликів у Full HD: підтримується експорт відео тривалістю 5–10 секунд у роздільній здатності 1080p.

Розробники запевняють, що Gen-4 — лише крок до ще потужніших версій генерації відео, здатних змінити кіноіндустрію, рекламу та контент-мейкінг.

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штучний інтелект технології ШІ

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