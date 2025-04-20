ChatGPT відтепер запам’ятовуватиме вподобання користувача — що відомо

Відтепер бот зможе запам’ятовувати індивідуальні переваги користувача, щоб надавати більш точні та персоналізовані відповіді.

Фото: Adobe Stock

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Компанія OpenAI офіційно оголосила про запуск нової функції пам’яті для свого чат-бота ChatGPT. Відтепер бот зможе запам’ятовувати індивідуальні переваги користувача, щоб надавати більш точні та персоналізовані відповіді. Про це повідомили у компанії.

Функція дозволяє ChatGPT утримувати в пам’яті деталі попередніх розмов — зокрема, стиль спілкування, теми, які вас цікавлять, ім’я, а також типи запитів. Це спрощує взаємодію з ботом: повторно пояснювати одне й те саме більше не доведеться.

Користувачі також зможуть самостійно вказувати, що саме боту слід запам’ятати — наприклад, інформацію про улюблений проєкт або тему для роботи.

Поки що нововведення доступне лише для підписників ChatGPT Pro, але найближчим часом стане доступним і користувачам тарифного плану ChatGPT Plus. Безплатна версія поки що не підтримує цю функцію, і точну дату її запуску не розкривають.

Водночас у країнах ЄС, Великій Британії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні функція тимчасово недоступна через необхідність перевірки відповідності місцевому законодавству.

Користувачі можуть повністю вимкнути функцію пам’яті або видалити окремі збережені дані у розділі «Персоналізація» налаштувань. Також можна активувати «Тимчасовий чат», у якому бот не запам’ятовуватиме жодної інформації.

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