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ChatGPT теперь будет запоминать предпочтения пользователя — что известно

11:12, 20 апреля 2025
Теперь бот сможет запоминать индивидуальные предпочтения пользователя, чтобы предоставлять более точные и персонализированные ответы.
ChatGPT теперь будет запоминать предпочтения пользователя — что известно
Фото: Adobe Stock
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Компания OpenAI официально объявила о запуске новой функции памяти для своего чат-бота ChatGPT. Теперь бот сможет запоминать индивидуальные предпочтения пользователя, чтобы предоставлять более точные и персонализированные ответы. Об этом сообщили в компании.

Функция позволяет ChatGPT сохранять в памяти детали предыдущих разговоров — в частности, стиль общения, интересующие темы, имя пользователя, а также типы запросов. Это упрощает взаимодействие с ботом: повторно объяснять одно и то же больше не потребуется.

Пользователи также смогут самостоятельно указывать, что именно бот должен запомнить — например, информацию о любимом проекте или рабочей теме.

На данный момент новая возможность доступна только подписчикам ChatGPT Pro, но в ближайшее время она появится и у пользователей тарифа ChatGPT Plus. Бесплатная версия пока не поддерживает эту функцию, и точная дата её запуска не сообщается.

В то же время в странах ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне функция временно недоступна из-за необходимости дополнительной проверки на соответствие местному законодательству.

Пользователи могут полностью отключить функцию памяти или удалить отдельные сохранённые данные в разделе настроек «Персонализация». Также доступна опция «Временный чат», при активации которой никакая информация сохраняться не будет.

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ChatGPT искусственный интеллект ИИ

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