2 вересня – яке сьогодні свято та головні події

09:42, 2 вересня 2025
2 вересня відзначається як День закінчення Другої світової війни.
2 вересня багате на значущі історичні та культурні події, які залишили слід у світовій та українській історії. Цей день відзначається як День закінчення Другої світової війни, День нотаріату, а також Всесвітній день кокоса. Крім того, в Україні святкують День міста Одеса, яке традиційно привертає увагу своєю яскравою історією та культурною спадщиною.

Цього дня у 2015 році Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення про створення Національної поліції України, що стало кроком до реформування правоохоронної системи країни. У 2021 році у Вашингтоні за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося урочисте відкриття «Українського дому» – важливого осередку для популяризації української культури за кордоном.

Православна церква 2 вересня вшановує пам’ять святого мученика Маманта, згадуючи його подвиг і віру.

Інші ключові події в історії

1889 рік: у Маріуполі розпочав роботу морський порт, який став важливим логістичним центром регіону.

1918 рік: Гетьман Української Держави Павло Скоропадський розпочав офіційний візит до Німеччини, спрямований на зміцнення дипломатичних зв’язків.

1945 рік: у гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" було підписано Акт про капітуляцію Японської імперії, що офіційно завершило Другу світову війну.

1945 рік: цього ж дня В’єтнам проголосив свою незалежність, заснувавши Демократичну Республіку В’єтнам.

1958 рік: у Китаї розпочалося регулярне телевізійне мовлення, що стало важливим кроком у розвитку медіа КНР.

1991 рік: Сполучені Штати Америки офіційно визнали відновлення незалежності Латвії, Литви та Естонії, підтримавши їхній вихід із складу СРСР.

