2 сентября – какой сегодня праздник и главные события

09:42, 2 сентября 2025
2 сентября отмечается как День окончания Второй мировой войны.
2 сентября богато значимыми историческими и культурными событиями, которые оставили след в мировой и украинской истории. Этот день отмечается как День окончания Второй мировой войны, День нотариата, а также Всемирный день кокоса. Кроме того, в Украине празднуют День города Одесса, который традиционно привлекает внимание своей яркой историей и культурным наследием.

В этот день в 2015 году Кабинет Министров Украины принял важное решение о создании Национальной полиции Украины, что стало шагом к реформированию правоохранительной системы страны. В 2021 году в Вашингтоне при участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось торжественное открытие «Украинского дома» — важного центра для популяризации украинской культуры за рубежом.

Православная церковь 2 сентября чтит память святого мученика Маманта, вспоминая его подвиг и веру.

Другие ключевые события в истории

1889 год: в Мариуполе начал работу морской порт, который стал важным логистическим центром региона.

1918 год: Гетман Украинского Государства Павел Скоропадский начал официальный визит в Германию, направленный на укрепление дипломатических связей.

1945 год: в гавани Токио на борту линкора «Миссури» был подписан Акт о капитуляции Японской империи, что официально завершило Вторую мировую войну.

1945 год: в этот же день Вьетнам провозгласил свою независимость, основав Демократическую Республику Вьетнам.

1958 год: в Китае началось регулярное телевизионное вещание, что стало важным шагом в развитии медиа КНР.

1991 год: Соединенные Штаты Америки официально признали восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии, поддержав их выход из состава СССР.

