Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Українських пенсіонерів, які виїхали за кордон зобов’яжуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію: які наслідки непроходження

Кабмін зареєстрував законопроєкт, яким пропонується пенсіонерів зобов’язати раз на рік проходити фізичну ідентифікацію і припиняти виплати пенсій пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном в разі непроходження фізичної ідентифікації.

Для злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть найкращі умови ув’язнення

Іноземні держави відмовляються екстрадувати в Україну злочинців, бо у нашій державі немає гарантій безпеки для ув’язнених – депутати пропонують тримати їх у покращених СІЗО та колоніях.

Ексзаступник голови митниці Черкаський, якого майже 2 місяці не могли звільнити, просить суд поновити його на посаді

Колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський, якого майже 2 місяці не могли звільнити з посади просить Київський окружний адміністративний суд поновити його на посаді.

Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

Урядовці продовжили на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на окремі вітчизняні товари.

Держоргани більше не зможуть довільно звільняти від сплати судового збору

У законі про судовий збір передбачили обмеження, за якими правки до нього зможуть вносити лише за певною процедурою.

  1. Фото
  2. / В Україні

Одеську область заполонили понад тисяча рідкісних рожевих фламінго та пеліканів, фото

22:00, 9 липня 2023
Наразі понад п’ятсот рожевих фламінго та стільки ж червонокнижних рожевих пеліканів кожного дня мандрують зі сходу на захід «Тузлівських лиманів» у пошуках їжі.
Одеську область заполонили понад тисяча рідкісних рожевих фламінго та пеліканів, фото
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Одещині територію Національного природного парку «Тузлівські лимани» заполонили понад тисяча рідкісних рожевих птахів. Про це повідомляє адміністрація парку.

Величезний природний потенціал заповідних лиманів приваблює червонокнижних птахів, які відчувають себе як вдома.

Зокрема, наразі понад п’ятсот рожевих фламінго та стільки ж червонокнижних рожевих пеліканів кожного дня мандрують зі сходу на захід «Тузлівських лиманів» у пошуках їжі.

«Вони живуть у нас, у «Тузлівських лиманах», і вони є унікальною й справжньою родзинкою українського Причорномор'я… Зараз, під час воєнного літа, приголомшливе видовище армії птахів, серед яких і неймовірні рожеві фламінго та рожеві пелікани, надають екосистемам парку велику енергетику», - наголошують в адміністрації.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду