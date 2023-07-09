Одеську область заполонили понад тисяча рідкісних рожевих фламінго та пеліканів, фото

Наразі понад п’ятсот рожевих фламінго та стільки ж червонокнижних рожевих пеліканів кожного дня мандрують зі сходу на захід «Тузлівських лиманів» у пошуках їжі.

На Одещині територію Національного природного парку «Тузлівські лимани» заполонили понад тисяча рідкісних рожевих птахів. Про це повідомляє адміністрація парку.

Величезний природний потенціал заповідних лиманів приваблює червонокнижних птахів, які відчувають себе як вдома.

Зокрема, наразі понад п’ятсот рожевих фламінго та стільки ж червонокнижних рожевих пеліканів кожного дня мандрують зі сходу на захід «Тузлівських лиманів» у пошуках їжі.

«Вони живуть у нас, у «Тузлівських лиманах», і вони є унікальною й справжньою родзинкою українського Причорномор'я… Зараз, під час воєнного літа, приголомшливе видовище армії птахів, серед яких і неймовірні рожеві фламінго та рожеві пелікани, надають екосистемам парку велику енергетику», - наголошують в адміністрації.

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