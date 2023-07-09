У Офісі Президента пояснили, чому касетні боєприпаси є вкрай важливими для України

Касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит в ЗСУ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит в ЗСУ.

Водночас ці засоби ураження є зрозумілою мовою для росії.

За словами Подоляка, касетні боєприпаси є вкрай важливими для наших воїнів, адже вони:

компенсують снарядний дефіцит;

частково відновлять паритет на полі бою.

«Враховуючи той факт, що росія вже більше року використовує цей тип боєприпасу в Україні, це, щонайменше, справедливо. А за великим рахунком, з рф потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою — пропорційною силою», — пояснив радник глави ОП.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Штати нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги.

Згодом у Пентагоні повідомили, що увійде до нового пакета допомоги Україні на $800 млн, крім касетних боєприпасів.

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Також Резніков назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів.

Проти надання Україні касетних боєприпасів виступили проти Іспанія, Британія та Канада.

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