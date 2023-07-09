В Офисе Президента объяснили, почему кассетные боеприпасы крайне важны для Украины

Кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

В то же время эти средства поражения являются понятным языком для россии.

По словам Подоляка, кассетные боеприпасы крайне важны для наших воинов, ведь они:

компенсируют снарядный дефицит;

частично восстановят паритет в поле боя.

«Учитывая тот факт, что россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, из рф нужно говорить только на понятном ему языке — пропорциональной силой», — объяснил советник главы ОП.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Штаты предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.

Позже в Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине на $800 млн, кроме кассетных боеприпасов.

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов.

Также Резников назвал пять принципов, которые Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов.

Против предоставления Украине кассетных боеприпасов выступили против Испания, Великобритания и Канада.

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