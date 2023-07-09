Какие врачи могут формировать е-больничные: перечень

Право формировать медвыводы о временной нетрудоспособности соответствующей категории в Реестре имеют врачи, которые находятся на врачебных должностях согласно утвержденному перечню.

Министерство здравоохранения утвердило перечень врачей, которые могут формировать е-больничные.

Приказ от 05.06.2023 г. №1012 утверждает изменения в Порядки формирования и выдачи медицинских заключений о рождении и медицинских выводов о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

По этим изменениям право формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности соответствующей категории в Реестре имеют лечащие врачи, которые находятся на врачебных должностях согласно перечню, приведенному в приложении 1, и имеющих врачебные специальности согласно перечню, приведенному в приложении 2.

В этих приложениях приведены названия врачебной должности и врачебной специальности, а также указаны, какие из категорий медицинских выводов о временной нетрудоспособности они могут формировать.

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