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  1. В Украине

Какие врачи могут формировать е-больничные: перечень

16:49, 9 июля 2023
Право формировать медвыводы о временной нетрудоспособности соответствующей категории в Реестре имеют врачи, которые находятся на врачебных должностях согласно утвержденному перечню.
Какие врачи могут формировать е-больничные: перечень
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Министерство здравоохранения утвердило перечень врачей, которые могут формировать е-больничные.

Приказ от 05.06.2023 г. №1012 утверждает изменения в Порядки формирования и выдачи медицинских заключений о рождении и медицинских выводов о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

По этим изменениям право формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности соответствующей категории в Реестре имеют лечащие врачи, которые находятся на врачебных должностях согласно перечню, приведенному в приложении 1, и имеющих врачебные специальности согласно перечню, приведенному в приложении 2.

В этих приложениях приведены названия врачебной должности и врачебной специальности, а также указаны, какие из категорий медицинских выводов о временной нетрудоспособности они могут формировать.

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