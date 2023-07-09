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  1. В Україні

Які лікарі можуть формувати е-лікарняні: перелік

16:49, 9 липня 2023
Право формувати медвисновки про тимчасову непрацездатність відповідної категорії у Реєстрі мають лікарі, які перебувають на лікарських посадах згідно із затвердженим переліком.
Які лікарі можуть формувати е-лікарняні: перелік
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Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік лікарів, які можуть формувати е-лікарняні.

Наказ від 05.06.2023 р. №1012 затверджує зміни до Порядків формування та видачі медичних висновків про народження та медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я.

За цими змінами право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність відповідної категорії у Реєстрі мають лікуючі лікарі, які перебувають на лікарських посадах згідно з переліком, наведеним у додатку 1, та які мають лікарські спеціальності згідно з переліком, наведеним у додатку 2.

У цих додатках наведено назви лікарської посади та лікарської спеціальності, а також зазначено, які з категорій медичних висновків про тимчасову непрацездатність вони можуть формувати.

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