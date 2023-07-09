У Києві вогнеборці врятували песика із палаючої квартири, фото

Пожежа сталася в Оболонському районі столиці.

Головне управління ДСНС України у м.Києві повідомило, що 9 липня вогнеборці врятували песика із палаючої квартири в Оболонському районі міста. Про це йдеться у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що пожежа сталася у девʼятиповерхівці по вул. Прирічна, 27.

«Рятувальники оперативно розпочали ліквідовувати пожежу та вивели з верхніх поверхів на свіже повітря 2 осіб.

Згодом, з квартири де сталася пожежа, рятувальники врятували песика. О 10:42 пожежу було ліквідовано на площі 20 кв. м», - сказано у повідомленні.

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