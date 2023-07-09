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В Киеве пожарные спасли собаку из горящей квартиры, фото

20:02, 9 июля 2023
Пожар произошел в Оболонском районе столицы.
В Киеве пожарные спасли собаку из горящей квартиры, фото
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Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве сообщило, что 9 июля пожарные спасли собачку из горящей квартиры в Оболонском районе города. Об этом говорится в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что пожар произошел в девятиэтажке на ул. Приречная, 27

«Спасатели оперативно начали ликвидировать пожар и вывели с верхних этажей на свежий воздух 2 человека.

Позже, из квартиры, где произошел пожар, спасатели спасли собачку. В 10:42 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м», - говорится в сообщении.

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