В Киеве пожарные спасли собаку из горящей квартиры, фото

Пожар произошел в Оболонском районе столицы.

Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве сообщило, что 9 июля пожарные спасли собачку из горящей квартиры в Оболонском районе города. Об этом говорится в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что пожар произошел в девятиэтажке на ул. Приречная, 27

«Спасатели оперативно начали ликвидировать пожар и вывели с верхних этажей на свежий воздух 2 человека.

Позже, из квартиры, где произошел пожар, спасатели спасли собачку. В 10:42 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м», - говорится в сообщении.

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