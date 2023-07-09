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На Киевщене храм УПЦ МП перешел к ПЦУ: не обошлось без провокаций, видео

14:55, 9 июля 2023
Женщина, назвавшая себя юристом УПЦ, попыталась сорвать голосование за переход храмам к ПЦУ.
На Киевщене храм УПЦ МП перешел к ПЦУ: не обошлось без провокаций, видео
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В Бородянке Киевской области храм св. Архистратига Михаила перешел от УПЦ МП к ПЦУ. Об это сообщил «Киев сейчас».

«Сегодня около 200 прихожан храма св. Архистратига Михаила, что в Бородянке, собрались на главной площади города и проголосовали за переход с УПЦ в ПЦУ. Во время этого женщина, назвавшая себя юристом УПЦ, попыталась сорвать голосование, ее вывела полиция», - сказано в сообщении.

Отмечается, что по итогам голосования было принято решение о переходе к ПЦУ, а настоятелем храма был назначен отец Дмитрий.

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