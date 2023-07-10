Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Права НАПК устанавливать признаки незаконного обогащения и поднимать перед прокуратурой вопросы о взыскании необоснованных активов в доход государства уточнят

В законе о предотвращении коррупции закрепят полномочия НАПК по выявлению признаков необоснованных активов и незаконного обогащения.

Первые прокуроры-стажеры начнут подготовку в августе

Первый конкурс на должности прокуроров-стажеров запланирован уже на 24 июля.

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса — депутат

По словам главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, депутаты на этой неделе планируют рассмотреть правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса.

На саммите НАТО могут дать Украине список реформ для получения приглашения в НАТО, — SPIEGEL

Для того, чтобы Украина получила приглашение в НАТО, ей нужно будет провести реформы в сфере демократии, - стал известен проект коммюнике

Зеленский: похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса

Владимир Зеленский заявил, что беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Депутаты поддержали законопроект о раскрытии банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

10:00, 10 июля 2023
Предлагается законодательно закрепить обязательства банков раскрывать информацию о счетах запрещенных судом политических партий по запросу Министерства юстиции и об активах подсанкционных лиц по запросу АРМА.
Депутаты поддержали законопроект о раскрытии банковской тайны по запросам Минюста и АРМА
Фото: minfin.com.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект №9235 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, которым, в частности, предлагается закрепить обязанность банка раскрывать информацию о счетах политических партий по запросу Минюста для обеспечения выполнения решения о запрете партии.

Как отмечается в пояснительной записке, закон «о банках и банковской деятельности» предусматривает, что информация о счетах физических и юридических лиц, составляющая банковскую тайну, раскрывается банками по решению суда.

В то же время отмечается, что закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий» не содержит норм о розыске имущества политсил, «случаются случаи разного применения банками норм Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

В этой связи предлагается закрепить обязанность банков раскрывать информацию о политических партиях, составляющей банковскую тайну (о счетах или имуществе, находящемся в залоге в банке и др.) по запросу Министерства юстиции для выполнения решения о запрете политсилы и, соответственно взыскания его имущества и денежных средств в доход государства.

Помимо этого в пояснительной записке, подписанной вице-премьером Ириной Верещук отмечается, что Закон Украины «О банках и банковской деятельности» не предусматривает возможности раскрывать информацию об активах подсанкционного лица, ведь такая информация относится к банковской тайне, а соответствующие изменения внесены не были, что делает невозможным выполнение уполномоченным центрального органа исполнительной власти возложенных на него. функций по выявлению и поиску активов подсанкционных лиц.

В связи с этим предлагается законодательно закрепить право Нацагентства по вопросам розыска активов полученных преступным путем (АРМА) получать информацию от банков о счетах лиц относительно которых применена санкция-взыскание в доход государства активов лица, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, операции по таким счетам, контрагентов

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес в парламент законопроект, предусматривающий, что банки будут раскрывать банковскую тайну для установления опеки над имуществом пропавших лиц.

Автор Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва