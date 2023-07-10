Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять

В законі про запобігання корупції закріплять повноваження НАЗК з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення.

Перші прокурори-стажисти почнуть підготовку у серпні

Перший конкурс на посади прокурорів-стажистів заплановано вже на 24 липня.

Верховна Рада на цьому тижні розгляне урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу — депутат

За словами голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, депутати на цьому тижні планують розглянути урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

На саміті НАТО можуть дати Україні список реформ для отримання запрошення до НАТО, — SPIEGEL

Для того, щоб Україна отримала запрошення до НАТО, їй потрібно буде провести реформи у сфері демократії, - став відомий проект комюніке.

Зеленський: схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу

Володимир Зеленський заявив, що безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України, і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Депутати підтримали законопроєкт про розкриття банківської таємниці за запитами Мін’юсту та АРМА

10:00, 10 липня 2023
Пропонується законодавчо закріпити зобов’язання банків розкривати інформацію щодо рахунків заборонених судом політичних партій на запит Міністерства юстиції та про активи підсанкційних осіб на запит АРМА.
Депутати підтримали законопроєкт про розкриття банківської таємниці за запитами Мін’юсту та АРМА
Фото: minfin.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №9235 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісті за особливих обставин, яким, зокрема пропонується закріпити обов’язок банку розкривати інформацію про рахунки політичних партій на запит Мінюсту для забезпечення виконання рішення про заборону партії.

Як зазначається у пояснювальній записці, закон «про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація про рахунки фізичних та юридичних осіб, що становить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду

Водночас наголошується, що закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій» не містить норм про розшук майна політсил, «трапляються випадки різного застосування банками норм Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У зв’язку з цим пропонується закріпити обов’язок банків розкривати інформацію про політичні партії, яка становить банківську таємницю(про рахунки чи майно, яке перебуває в заставі у банку та ін) за запитом Міністерства юстиції для виконання рішення про заборону політсили і, відповідно стягнення її майна та грошових коштів в дохід держави.

Окрім цього як зазначається у пояснювальній записці, яку підписала віцепрем’єр Ірина Верещук закон України «Про банки і банківську діяльність» не передбачає можливості розкривати інформацію про активи підсанкційної особи, адже така інформація відноситься до банківської таємниці, а відповідні зміни внесені не були, що унеможливлює виконання уповноваженим центральний орган виконавчої влади покладених на нього функцій з виявлення та розшуку активів підсанкційних осіб.

У зв’язку з цим пропонується закріпити право Нацагентства з питань розшуку активів отриманих злочинним шляхом(АРМА) отримувати інформацію від банків про рахунки осіб стосовно яких застосовано санкцію-стягнення в дохід держави активів особи, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, операції за такими рахунками, контрагентів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін вніс до парламенту законопроєкт, яким передбачається, що банки розкриватимуть банківську таємницю для встановлення опіки над майном зниклих осіб.

Автор Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва