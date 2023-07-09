Одесскую область заполонили более тысячи редких розовых фламинго и пеликанов, фото

Сейчас более пятисот розовых фламинго и столько же краснокнижных розовых пеликанов каждый день путешествуют с востока на запад «Тузловских лиманов» в поисках пищи.

В Одесской области территорию Национального природного парка «Тузловские лиманы» заполонили более тысячи редких розовых птиц. Об этом сообщает администрация парка.

Огромный природный потенциал заповедных лиманов привлекает краснокнижных птиц, чувствующих себя как дома.

В частности, более пятисот розовых фламинго и столько же краснокнижных розовых пеликанов каждый день путешествуют с востока на запад «Тузловских лиманов» в поисках пищи.

«Они живут у нас, в «Тузловских лиманах», и они уникальная и настоящая изюминка украинского Причерноморья… Сейчас, во время военного лета, потрясающее зрелище армии птиц, среди которых и невероятные розовые фламинго и розовые пеликаны, предоставляют экосистемам парка энергетику», - отмечают в администрации.

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