Вікімедія показала фото, які представляють Україну на міжнародному етапі конкурсу Wiki Loves Earth

Wiki Loves Earth — це міжнародний фотоконкурс об'єктів природно-заповідного фонду, у якому цьогоріч взяли участь близько 50 країн і територій.

У Вікімедії Україна оголосили серію світлин, які представляють Україну на міжнародному етапі фотоконкурсу Вікі любить Землю Україна / Wiki Loves Earth Ukraine 2023.

Wiki Loves Earth — це міжнародний фотоконкурс об'єктів природно-заповідного фонду, у якому цьогоріч взяли участь близько 50 країн і територій.

Україну на міжнародному змаганні представляють 15 світлин, які отримали найвищі бали журі за результатами української частини конкурсу.

Згідно з міжнародними правилами, вони поділяються на дві категорії: 9 пейзажних світлин та 6 макрофотографій української природи.

Переможці міжнародного етапу будуть оголошені у другій половині листопада.

Світлини розташовані незалежно від кількості отриманих балів.

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