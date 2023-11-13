Викимедия показала фото, представляющие Украину на международном этапе конкурса Wiki Loves Earth

Wiki Loves Earth — это международный фотоконкурс объектов природно-заповедного фонда, в котором приняли участие около 50 стран и территорий.

В Викимедии Украина объявили серию фотографий, представляющих Украину на международном этапе фотоконкурса Вики любит Землю Украина / Wiki Loves Earth Ukraine 2023.

Wiki Loves Earth — это международный фотоконкурс объектов природно-заповедного фонда, в котором приняли участие около 50 стран и территорий.

Украину на международном соревновании представляют 15 фотографий, получивших самые высокие баллы жюри по результатам украинской части конкурса.

Согласно международным правилам, они делятся на две категории: 9 пейзажных фотографий и 6 макрофотографий украинской природы.

Победители международного этапа будут объявлены во второй половине ноября.

Фотографии расположены независимо от количества полученных баллов.

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