Зима близько: неймовірне фото з гори Піп Іван Чорногірський

На вершині 9 градусів морозу.

Ілюстративне зображення: freepik.com

Як ми раніше писали, Український гідрометеорологічний центр дав прогноз погоди на неділю, 19 листопада.

За прогнозами синоптиків, сьогодні хмарно з проясненнями.

На горі Піп Іван Чорногірський у неділю ясно. Стоїть штиль, а температура повітря 9°С морозу.

У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту показали неймовірне фото.

Джерело фото: facebook.com/chornogora.rescue112

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