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  1. В Україні

На території України ускладнюються погодні умови: прогноз на 19 листопада

07:40, 19 листопада 2023
На Одещині вранці місцями 25-27 м/с.
На території України ускладнюються погодні умови: прогноз на 19 листопада
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Український гідрометеорологічний центр дав прогноз погоди на неділю, 19 листопада.

За прогнозами синоптиків, в неділю хмарно з проясненнями.

Вночі у південній частині помірний дощ, на півдні Одещини та в Криму значний дощ; вдень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті вночі невеликий сніг.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вночі та вранці місцями 25-27 м/с.

Температура протягом доби у південній частині 1-6°, в Криму 5-10° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла.

У Нацполіції під час хуртовин радять, за можливості, утриматися від подорожей автомобілем. Якщо ви все ж опинилися за кермом:

  • дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів;
  • під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;
  • заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;
  • користуйтеся засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

У випадку, якщо ви потрапили в скрутне становище через негоду — телефонуйте 102, 101 або повідомте про це аварійні служби та Укравтодор.

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