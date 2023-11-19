На території України ускладнюються погодні умови: прогноз на 19 листопада

На Одещині вранці місцями 25-27 м/с.

Український гідрометеорологічний центр дав прогноз погоди на неділю, 19 листопада.

За прогнозами синоптиків, в неділю хмарно з проясненнями.

Вночі у південній частині помірний дощ, на півдні Одещини та в Криму значний дощ; вдень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті вночі невеликий сніг.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вночі та вранці місцями 25-27 м/с.

Температура протягом доби у південній частині 1-6°, в Криму 5-10° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла.

У Нацполіції під час хуртовин радять, за можливості, утриматися від подорожей автомобілем. Якщо ви все ж опинилися за кермом:

дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів;

під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями;

заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;

користуйтеся засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

У випадку, якщо ви потрапили в скрутне становище через негоду — телефонуйте 102, 101 або повідомте про це аварійні служби та Укравтодор.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.