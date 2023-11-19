Коли пацієнту можуть зробити аналізи безкоштовно та які: пояснили у НСЗУ

У Програмі медичних гарантій немає окремого пакету «Аналізи», натомість майже кожним пакетом передбачено певний перелік досліджень відповідно до специфіки меддопомоги.

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У Національній службі здоров'я України пояснили, що, коли лікар бачить у цьому необхідність та дає електронне направлення, аналізи можна зробити безоплатно.

У Програмі медичних гарантій немає окремого пакету «Аналізи». Натомість майже кожним пакетом передбачено певний перелік досліджень відповідно до специфіки медичної допомоги, зазначили у НСЗУ.

У центрі надання первинної меддопомоги можна зробити аналізи, що входять до пакету «Первинна медична допомога».

«Це: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою; загальний аналіз сечі; рівень глюкози у крові; загальний рівень холестерину. А також швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19», - пишуть у Нацслужбі здоров'я.

Також у НСЗУ розповідають, що більшість аналізів покриває пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

«Це і загальноклінічні, і біохімічні, і бактеріологічні, і гормональні, й імунологічні, і цитологічні дослідження», - сказано у повідомленні.

Щоб зробити аналізи безоплатно – потрібне е-направлення. Виключення – пацієнт перебуває в стаціонарі, планово чи екстрено.

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