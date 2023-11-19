Когда пациенту могут сделать анализы бесплатно и какие: объяснили в НСЗУ

В программе медицинских гарантий нет отдельного пакета «Анализы», в то же время, почти каждым пакетом предусмотрен определенный перечень исследований в соответствии со спецификой медпомощи.

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В Национальной службе здоровья Украины объяснили, что, когда врач видит в этом необходимость и дает электронное направление, анализы можно сделать бесплатно.

В программе медицинских гарантий нет отдельного пакета «Анализы». В то же время, почти каждым пакетом предусмотрен определенный перечень исследований в соответствии со спецификой медицинской помощи, отметили в НСЗУ.

В центре предоставления первичной медпомощи можно сделать анализы, входящие в пакет «Первоначальная медицинская помощь».

«Это: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой; общий анализ мочи; уровень глюкозы в крови; общий уровень холестерина. А также быстрые тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19», - пишут в Нацслужбе здоровья.

Также в НСЗУ рассказывают, что большинство анализов покрывает пакет «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях».

«Это и общеклинические, и биохимические, и бактериологические, и гормональные, и иммунологические, и цитологические исследования», - говорится в сообщении.

Чтобы сделать анализы бесплатно – нужно е-направление. Исключение – пациент находится в стационаре, планово или экстренно.

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