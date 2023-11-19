Должны ли контролирующие органы информировать налогоплательщиков об изменениях порядка представления отчетности: в ГНС ответили

В ГНС пояснили, должны ли контролирующие органы информировать налогоплательщиков об изменениях в законодательстве по вопросам налогообложения или порядке предоставления отчетности.

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Государственная налоговая служба, в соответствии с возложенными на нее задачами, обеспечивает обнародование актов и других официальных документов по вопросам, относящимся к ее компетенции, в частности информацию, подлежащую обнародованию в соответствии с законодательством.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

«Згідно з абзацом першим пункту 46.6 статті 46 ПКУ якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, повинен здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін.

Згідно з підпунктами 73, 74, 76 пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, Державна податкова служба України формує інформаційну політику ДПС та її територіальних органів, інформує суспільство про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ДПС у порядку та способи, передбачені законодавством, оприлюднює на офіційному вебпорталі ДПС акти та інші офіційні документи та інформацію з питань, що належать до її компетенції, зокрема інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, та організовує у засобах масової інформації роз’яснювальну роботу, пов’язану із застосуванням законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС», – разъяснили там.

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