На Кировоградщине на реке спасли 11-летнего ребенка: детали

Мальчик находился на плоту, который запутался в растительности.

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На Кировоградщине чрезвычайники спасли на воде 11-летнего мальчика. Как рассказали в ГСЧС Украины, происшествие произошло в субботу, 18 ноября, на реке Малая Вись в г. Малая Виска.

«Мальчик находился на плоту, который запутался в растительности. Спасатели добрались до ребенка и спасли его», - пишут в ГСЧС.

К счастью, с мальчиком все хорошо. Спасатели призывают не разрешать детям самостоятельно находиться у водоемов, ведь это небезопасно. Также просят обучать детей правил безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.