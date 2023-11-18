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На Кировоградщине на реке спасли 11-летнего ребенка: детали

23:59, 18 ноября 2023
Мальчик находился на плоту, который запутался в растительности.
На Кировоградщине на реке спасли 11-летнего ребенка: детали
Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
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На Кировоградщине чрезвычайники спасли на воде 11-летнего мальчика. Как рассказали в ГСЧС Украины, происшествие произошло в субботу, 18 ноября, на реке Малая Вись в г. Малая Виска.

«Мальчик находился на плоту, который запутался в растительности. Спасатели добрались до ребенка и спасли его», - пишут в ГСЧС.

К счастью, с мальчиком все хорошо. Спасатели призывают не разрешать детям самостоятельно находиться у водоемов, ведь это небезопасно. Также просят обучать детей правил безопасности.

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