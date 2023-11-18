В Киеве Голосеевский проспект частично очистили от незаконной рекламы

Один из демонтированных баннеров перекрывал собой 3 окна одновременно, пишут в «Киевреклама».

Источник фото: facebook.com/kyivreklama

В ноябре на отдельных участках Голосеевского проспекта убрали 76 единиц незаконной рекламы. Об этом сообщили в КП «Киевреклама».

Непосредственно демонтаж осуществлялся на пересечении улицы Ореховатской и на пересечении улицы Васильковской.

Среди демонтированных конструкций – баннеры, вывески, штендеры и другие. Один из демонтированных баннеров перекрывал собой 3 окна одновременно, пишут в «Киевреклама».

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