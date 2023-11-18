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Чи можливе процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні у разі смерті боржника-фізичної особи, — відповідь ВП ВС

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Конституційний принцип змагальності сторін вимагає від учасників справи надсилати іншим сторонам копії поданих до суду процесуальних заяв та клопотань, – Верховний Суд

Обов’язок суду гарантувати для сторін конституційний принцип рівності на всіх стадіях судового процесу, - позиція Верховного Суду.

Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

Адвокат заблокував нарадчу кімнату судді, а потім спробував туди прорватися

Суддя у відповідь видалив адвоката із зали судового засідання.

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  1. В Україні

У Києві Голосіївський проспект частково очистили від незаконної реклами

21:38, 18 листопада 2023
Один із демонтованих банерів перекривав собою 3 вікна одночасно, пишуть у «Київреклама».
У Києві Голосіївський проспект частково очистили від незаконної реклами
Джерело фото: facebook.com/kyivreklama
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У листопаді на окремих ділянках Голосіївського проспекту прибрали 76 одиниць незаконної реклами. Про це повідомили у КП «Київреклама».

Безпосередньо демонтаж здійснювався на розі вулиці Оріхуватської та на розі вулиці Васильківської.

Серед демонтованих конструкцій - банери, вивіски, штендери та інші. Один із демонтованих банерів перекривав собою 3 вікна одночасно, пишуть у «Київреклама».

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