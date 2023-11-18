У Києві Голосіївський проспект частково очистили від незаконної реклами

Один із демонтованих банерів перекривав собою 3 вікна одночасно, пишуть у «Київреклама».

Джерело фото: facebook.com/kyivreklama

У листопаді на окремих ділянках Голосіївського проспекту прибрали 76 одиниць незаконної реклами. Про це повідомили у КП «Київреклама».

Безпосередньо демонтаж здійснювався на розі вулиці Оріхуватської та на розі вулиці Васильківської.

Серед демонтованих конструкцій - банери, вивіски, штендери та інші. Один із демонтованих банерів перекривав собою 3 вікна одночасно, пишуть у «Київреклама».

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