В Ватикане впервые пустили туристов в древнеримский некрополь, известному как «город мертвых», фото

Посетители смогут увидеть выставку под названием «Жизнь и смерть в Риме Цезарей».

Источник фото: Gregorio Borgia/AP

Комплекс музеев Ватикана впервые пустил туристов к древнеримскому некрополю «Виа Триумфалис», известному как «город мертвых».

Издание «EuroNews» пишет что, если раньше некрополь был доступен только для отдельных групп ученых и специалистов, то с 17 ноября он будет открыт для публики.

Посетители смогут зайти туда через новые ворота Святой Розы и увидеть выставку под названием «Жизнь и смерть в Риме Цезарей».

Источник фото: Gregorio Borgia/AP

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