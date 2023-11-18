Астронавты потеряли сумку в космосе: теперь она летает над Землей

Астрономы показали потерянную сумку астронавтов, которая летает в космосе.

Источник фото: NASA/JSC

Двое астронавтов, выходивших в открытый космос на Международной космической станции, потеряли сумку с инструментами. Это произошло 1 ноября. Об этом пишет «space.com».

Астронавты NASA выполняли сложную замену частей солнечной батареи, когда сумка с инструментами была «нечаянно потеряна».

Сумка будет плавать вокруг нашей планеты несколько месяцев, пока не сгорит высоко над поверхностью Земли на высоте примерно 113 километров.

На кадрах, сделанных в среду, 15 ноября, виден блестящий объект.

Источник фото: Virtual Telescope Projec/space.com

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.