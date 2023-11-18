Парламент выполнил обещание и вернул «Историю Украины» как обязательный предмет НМТ – нардеп

На НМТ будет 4 обязательных предмета — История Украины, математика, украинский язык и предмет на выбор.

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В ходе последних пленарных заседаний Верховная Рада рассмотрела и приняла два законопроекта, касающихся сферы образования, — о Государственной итоговой аттестации (ДПА) и формате сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2024 году. Парламент вернул «Историю Украины» как обязательный предмет НМТ.

Об этом рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук, пишут в пресс-службе Аппарата ВРУ.

«Мы приняли законопроект о ДПА и обязательных предметах, которые там должны быть. Особенностью ДПА является то, что ее должны составлять все выпускники школ, однако пока на время полномасштабного вторжения аттестация отменена. Второй законопроект касается НМТ и формата его составления в 2024 году. В частности, на мультипредметном тесте, предмет «История Украины» будет обязательным. Фактически, мы выполнили обещание, которое дали раньше. Еще до начала учебного года мы четко сказали, что на НМТ будет 4 обязательных предмета — История Украины, математика, украинский язык и предмет на выбор», — отметил парламентарий.

По его словам, в прошлом году 280 тыс. выпускников составляло НМТ, из них около 20 тыс. за границей в 670 пунктах. В этом учебном году ожидается примерно такое же количество выпускников.

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