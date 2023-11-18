Суд избрал меру пресечения 20-летней девушке, которая устроила ДТП с двумя погибшими в Киеве

ДТП произошло 14 ноября.

Источник фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей водительнице и пассажиру автомобиля Ауди в рамках производства относительно смертельного ДТП, которое произошло 14 ноября в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, 20-летняя подозреваемая, находясь за рулем Audi в состоянии алкогольного опьянения, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение со встречным автомобилем Toyota.

В результате ДТП погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля Toyota.

Действия водительницы квалифицированы по ч. 4 ст. 286-1, ч. 1. ст. 382 УК Украины как нарушение правил безопасности дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек и невыполнение решения суда о запрете управления транспортным средством.

Как ранее сообщалось, суд в июне лишил ее права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Действия пассажира, который допустил к управлению автомобилем лицо, которое находилось в состоянии алкогольного опьянения и не имело права управления транспортным средством, квалифицировано по ст. 287 УК Украины.

В прокуратуре пишут, что следствием установлено, что пассажир Audi находится в процессуальном статусе подозреваемого в рамках другого уголовного производства. В марте этого года суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей, а уже в июне мужчина был освобожден из-под стражи в связи с внесением залога в размере 724 тыс. грн.

Согласно постановлению суда, оба подозреваемых будут находиться под стражей во время следствия.

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