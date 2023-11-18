Суд обрав запобіжний захід 20-річній дівчині, яка влаштувала ДТП з двома загиблими в Києві

ДТП трапилась 14 листопада.

Джерело фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою водійці та пасажиру автомобіля Ауді в межах провадження щодо смертельної ДТП, яка трапилась 14 листопада у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 20-річна підозрювана, перебуваючи за кермом Ауді у стані алкогольного сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з зустрічним автомобілем Toyota.

В результаті ДТП загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля Toyota.

Дії водійки кваліфіковано за ч. 4 ст. 286-1, ч. 1. ст. 382 КК України як порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, яке спричинило загибель кількох людей та невиконання рішення суду щодо заборони керування транспортним засобом.

Як раніше повідомлялося, суд у червні позбавив її права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Дії пасажира, який допустив до керування автомобілем особу, що перебувала у стані алкогольного сп'яніння та не мала права керування транспортним засобом кваліфіковано за ст. 287 КК України.

У прокуратурі пишуть, що слідством встановлено, що пасажир Ауді перебуває у процесуальному статусі підозрюваного в межах іншого кримінального провадження. У березні цього року суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а вже у червні чоловіка було звільнено з-під варти у зв’язку з внесенням застави у розмірі 724 тис. грн.

Згідно з ухвалою суду, обидва підозрюваних перебуватимуть під вартою під час слідства.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.