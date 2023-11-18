В Україні 30% території є потенційно небезпечною та потребує обстеження і розмінування – ДСНС

В ДСНС зазначають, що основним пріоритетом обстеження та розмінування є об’єкти критичної інфраструктури та домогосподарства на деокупованих територіях.

Джерело фото: Military Media Center

В Україні близько 174 тис. квадратних кілометрів території є потенційно небезпечною та потребує обстеження і розмінування. Про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Олег Бондарь на брифінгу.

«30% території України є потенційно небезпечною та потребує обстеження і розмінування. Це близько 174 тис. км²», — цитують Олега Бондаря на медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center.

Там зазначають, що основним пріоритетом обстеження та розмінування є об’єкти критичної інфраструктури та домогосподарства на деокупованих територіях.

Також у ДСНС розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення отримали від міжнародних партнерів 19 машин механізованого розмінування.

«Наразі загальна потреба складає – 41 машина механізованого розмінування», - сказано у повідомленні.

Крім цього, до роботи залучають роботизовані комплекси, БПЛА та собак.

Також ми писали, що фермерів просять не проводити розмінування самотужки.

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