В Одесі пам'ятник Пушкіну облили червоною фарбою

Облив фарбою пам'ятник місцевий художник.

Фото: Думська

В Одесі на Приморському бульварі облили червоною фарбою пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це повідомляє Думська.

Зробив це місцевий художник Ярослав Войцеховський, щоб продемонструвати, що пам'ятнику головному російському поету не місце в українському місті.

"Це головний поет країни-вбивці, яка знищує українські міста, країни, чиї ракети знищують художні музеї, пологові будинки, школи, лікарні, вбивають людей. Це абсурд, що такий пам'ятник стоїть в Одесі", — заявив Войцеховський.

У поліції повідомили, що на художника склали адмінпротокол за двома статтями: дрібне хуліганство і порушення правил благоустрою (ст. 173 і ст. 152 КУпАП відповідно).

Раніше ми писали, що Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

15 листопада у Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник Пушкіну.

А в Одесі пам’ятник Пушкіну поки вирішили залишити.

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