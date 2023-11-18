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В Одессе памятник Пушкину облили красной краской

23:30, 18 ноября 2023
Облил краской памятник местный художник.
В Одессе памятник Пушкину облили красной краской
Фото: Думская
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В Одессе на Приморском бульваре облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает Думская.

Сделал это местный художник Ярослав Войцеховский, чтобы продемонстрировать, что памятнику главному русскому поэту не место в украинском городе.

"Это главный поэт страны-убийцы, которая уничтожает украинские города, страны, чьи ракеты уничтожают художественные музеи, роддома, школы, больницы, убивают людей. Это абсурд, что такой памятник стоит в Одессе", — заявил Войцеховский.

В полиции сообщили, что на художника составили админпротокол по двум статьям: мелкое хулиганство и нарушение правил благоустройства (ст. 173 и ст. 152 КУоАП соответственно).

Ранее сообщалось, что Правительство разрешило демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям.

15 ноября в Киеве на Брестском проспекте демонтировали памятник Пушкину. 

А в Одессе памятник Пушкину пока решили оставить. 

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