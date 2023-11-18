В Нью-Йорке вывесили 20-метровую фотографию кладбища авто в Ирпене

Снимок разместили, чтобы напомнить местным, что война продолжается.

Фото: Фил Бюллер

В Нью-Йорке разместили 20-метровую фотографию автомобильного кладбища, которое находилось в Ирпене. Эти автомобили принадлежали местным жителям. Снимок разместили, чтобы напомнить местным, что война продолжается, пишет The Guardian.

Фотографию, на которой изображены десятки погоревших авто гражданских украинцев, пытавшихся выехать из Ирпеня в начале прошлого года, сделал Фил Бюллер. Мужчина решил разместить его после того, как республиканцы в Конгрессе США обнародовали план временных расходов без финансирования для Украины.

Фотографию Бюлер сделал во время своего визита в Киев в октябре. Фотографию назвали «Ирпень, Украина: не забывайте нас, пожалуйста».

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