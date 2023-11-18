У Нью-Йорку вивісили 20-метрову фотографію кладовища авто в Ірпені

Знімок розмістили, аби нагадати місцевим, що війна триває.

Фото: Філ Бюлер

У Нью-Йорку розмістили 20-метрове фотографією автомобільного кладовища, яке знаходилось в Ірпені. Ці авто належали місцевим жителям. Знімок розмістили, аби нагадати місцевим, що війна триває, пише The Guardian.

Фотографію, на якій зображено десятки погорілих авто цивільних українців, що намагалися виїхати з Ірпеня на початку минулого року, зробив Філ Бюлер. Чоловік вирішив розмістити її після того, як республіканці в Конгресі США оприлюднили план тимчасових витрат без фінансування для України.

Світлину Бюлер зробив під час свого візиту в Київ у жовтні. Фотографію назвали «Ірпінь, Україна: не забувайте нас, будь ласка».

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