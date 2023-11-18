В Украине 30% территории является потенциально опасной и требует обследования и разминирования – ГСЧС

В ГСЧС отмечают, что основным приоритетом обследования и разминирования являются объекты критической инфраструктуры и домохозяйства на деоккупированных территориях.

Источник фото: Military Media Center

В Украине около 174 тыс. квадратных километров территории является потенциально опасной и требует обследования и разминирования. Об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Олег Бондарь на брифинге.

«30% территории Украины является потенциально опасной и требует обследования и разминирования. Это около 174 тыс. км²», — цитируют Олега Бондаря на медийной площадке Сил обороны, которая координируется Минобороны, Military Media Center.

Там отмечают, что основным приоритетом обследования и разминирования являются объекты критической инфраструктуры и домохозяйства на деоккупированных территориях.

Также в ГСЧС рассказали, что с начала полномасштабного вторжения получили от международных партнеров 19 машин механизированного разминирования.

«В настоящее время общая потребность составляет – 41 машина механизированного разминирования», - говорится в сообщении.

Кроме того, к работе привлекают роботизированные комплексы, БПЛА и собак.

Также мы писали, что фермеров просят не проводить разминирование своими силами.

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