Парламент виконав обіцянку і повернув «Історію України» як обов’язковий предмет НМТ – нардеп

На НМТ буде 4 обов’язкові предмети — Історія України, математика, українська мова і предмет на вибір.

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Під час останніх пленарних засідань Верховна Рада розглянула й ухвалила два законопроєкти, що стосуються сфери освіти, — про Державну підсумкову атестацію (ДПА) та формат складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році. Парламент повернув «Історію України» як обов’язковий предмет НМТ.

Про це розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук, пишуть у пресслужбі Апарату ВРУ.

«Ми ухвалили законопроєкт про ДПА й обов’язкові предмети, що там мають бути. Особливістю ДПА є те, що її повинні складати всі випускники шкіл, однак поки на час повномасштабного вторгнення атестація скасована. Другий законопроєкт стосується НМТ і формату його складання у 2024 році. Зокрема, на мультипредметному тесті предмет «Історія України» буде обов’язковим. Фактично, ми виконали обіцянку, яку дали раніше. Ще до початку навчального року ми чітко сказали, що на НМТ буде 4 обов’язкові предмети — Історія України, математика, українська мова і предмет на вибір», — зазначив парламентарій.

За його словами, минулого року 280 тис. випускників складало НМТ, із них близько 20 тис. за кордоном у 670 пунктах. Цього навчального року очікується приблизно така ж кількість випускників.

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