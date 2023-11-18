Астронавти втратили сумку в космосі: тепер вона літає над Землею

Астрономи показали загублену сумку астронавтів, яка літає у космосі.

Джерело фото: NASA/JSC

Двоє астронавтів, які виходили у відкритий космос на Міжнародній космічній станції, втратили сумку з інструментами. Це сталося 1 листопада. Про це пише «space.com».

Астронавти NASA виконували складну заміну частин сонячної батареї, коли сумка з інструментами була «ненавмисно втрачена».

Сумка плаватиме навколо нашої планети кілька місяців, доки безпечно не згорить високо над поверхнею Землі на висоті приблизно 113 кілометрів.

На кадрах, зроблених в середу, 15 листопада, видно блискучий об’єкт.

Джерело фото: Virtual Telescope Projec/space.com

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.