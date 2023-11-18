На Кіровоградщині на річці врятували 11-річну дитину: деталі

Хлопчик перебував на плоту, що заплутався у рослинності.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

На Кіровоградщині надзвичайники врятували на воді 11-річного хлопчика. Як розповіли у ДСНС України, подія сталася у суботу, 18 листопада, на річці Мала Вись у м. Мала Виска.

«Хлопчик перебував на плоту, що заплутався у рослинності. Рятувальники дісталися до дитини та врятували її», - пишуть у ДСНС.

На щастя, з хлопчиком все добре. Рятувальники закликають не дозволяти дітям самостійно перебувати біля водойм, адже це небезпечно. Також просять навчати дітей правил безпеки.

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