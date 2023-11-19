Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК будет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения декларанта на должность

Кабмин решил исправить законопроект о возобновлении декларирования.

Мог ли истец претендовать на получение в качестве публичной информации, которую ответчик упомянул в интервью, - БП ВС рассмотрела дело по иску Порошенко к Зеленскому

Большая Палата Верховного Суда должна была, в частности, выяснить, доказал ли Петр Порошенко нарушение его прав на обнародование и получение доступа к достоверной, точной и полной публичной информации, касающейся его, и относительно которой Владимир Зеленский высказался в интервью.

Возможно ли процессуальное правопреемство в исполнительном производстве в случае смерти должника-физического лица, — ответ БП ВС

Большая Палата Верховного Суда заключила возможность процессуального правопреемства в исполнительном производстве в случае смерти должника-физического лица.

Конституционный принцип состязательности сторон требует от участников дела направлять другим сторонам копии поданных в суд процессуальных заявлений и ходатайств – Верховный Суд

Обязанность суда гарантировать для сторон конституционный принцип равенства на всех стадиях судебного процесса, - позиция Верховного Суда.

Для граждан – от 8500 грн, для бизнеса – от 51 тысяч грн: за нарушение комендантского часа введут штрафы и смогут применять административное задержание

Предложение законодателей ввести административное задержание для нарушителей комендантского часа и размер штрафов до 340 тысяч грн вызвали критику экспертов.

  1. В Украине

На территории Украины усложняются погодные условия: прогноз на 19 ноября

07:40, 19 ноября 2023
На Одесщине утром местами 25-27 м/с.
На территории Украины усложняются погодные условия: прогноз на 19 ноября
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украинский гидрометеорологический центр дал прогноз погоды на воскресенье, 19 ноября.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье облачно с прояснениями.

Ночью в южной части умеренный дождь, на юге Одесщины и в Крыму сильный дождь; днем в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренный дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье ночью небольшой снег.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с, на Одесщине ночью и утром местами 25-27 м/с.

Температура в течение суток в южной части 1-6 °, в Крыму 5-10 ° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 5° тепла.

В Нацполиции во время метелей советуют, по возможности, воздержаться от путешествий на автомобиле. Если вы все же оказались за рулем:

  • соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров;
  • во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;
  • заранее понижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;
  • Используйте средства пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

В случае, если вы попали в затруднительное положение из-за непогоды — звоните по телефону 102, 101 или сообщите об этом аварийные службы и Укравтодор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Денис Малюська
    Денис Малюська
    Міністр юстиції України
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду