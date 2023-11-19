На территории Украины усложняются погодные условия: прогноз на 19 ноября

На Одесщине утром местами 25-27 м/с.

Украинский гидрометеорологический центр дал прогноз погоды на воскресенье, 19 ноября.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье облачно с прояснениями.

Ночью в южной части умеренный дождь, на юге Одесщины и в Крыму сильный дождь; днем в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренный дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье ночью небольшой снег.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с, на Одесщине ночью и утром местами 25-27 м/с.

Температура в течение суток в южной части 1-6 °, в Крыму 5-10 ° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 5° тепла.

В Нацполиции во время метелей советуют, по возможности, воздержаться от путешествий на автомобиле. Если вы все же оказались за рулем:

соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, не совершайте рискованных маневров;

во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар и противотуманными фонарями;

заранее понижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;

Используйте средства пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

В случае, если вы попали в затруднительное положение из-за непогоды — звоните по телефону 102, 101 или сообщите об этом аварийные службы и Укравтодор.

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